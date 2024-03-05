Александр Ефимович Илларионов скоропостижно скончался на 74 году своей жизни 4 марта, сообщили на сайте ВУЗа. Также соболезнования выразил и директор филиала Вячеслав Картухин. Из

Александр Ефимович Илларионов скоропостижно скончался на 74 году своей жизни 4 марта, сообщили на сайте ВУЗа. Также соболезнования выразил и директор филиала Вячеслав Картухин. Из телеграм-канала “Вячеслав Картухин/О делах насущных” (04.03.2024) Сегодня наш коллектив понёс тяжёлую утрату. Умер заместитель директора филиала Александр Ефимович Илларионов. Очень надёжный и преданный своему делу человек. Приношу глубокие соболезнования родным