В Поселке Болдино и деревне Болдино появится газ.

Газопровод высокого давления был проведен в два населенных пункта Владимирской области: поселок Болдино и деревня Болдино Петушинского района. 5 марта состоялось торжественное мероприятие, на котором присутствовали министр ЖКХ Елена Семенова, генеральный директор АО "Газпром газораспределение Владимир" Алексей Конышев, глава районной администрации Александр Курбатов и местные жители.По словам Елены Семеновой, благодаря инициативе жителей, газ был доставлен к жителям этих населенных пунктов раньше запланированного срока. Проекты по строительству внутрипоселковых газовых сетей были разработаны с условием софинансирования в размере 50 процентов.Владимирская область занимает 6 место в рейтинге регионов страны по количеству населенных пунктов, которые будут газифицированы в течение ближайших 5 лет. К началу 2024 года уровень газификации Владимирской области достиг отметки в 86%, превышая средний уровень газификации по России, который составляет 74%.