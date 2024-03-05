В феврале российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей порядка 170 млрд* рублей.

В феврале российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей порядка 170 млрд* рублей. Этот результат на 28% превысил итоги января и стал историческим рекордом за отдельно взятый месяц. Таковы выводы аналитиков ВТБ.Всего с начала 2024 года физлица получили на покупку автомобилей свыше 302 млрд рублей – почти в два раза больше, чем в январе-феврале прошлого года.Основная активность заемщиков все еще концентрируется на рынке авто с пробегом, в то же время возобновился рост доли новых машин. По итогам февраля в структуре выдач банка на авто с пробегом пришлось 72% займов, тогда как месяцем ранее – 76%. Наибольший интерес заемщиков по-прежнему вызывают подержанные Kia (11,6% от общего количества сделок в сегменте б/у машин). Топ-3 марок замыкают Hyundai (10,4%) и Lada (10,2%). Клиенты, купившие новые авто, чаще делали выбор в пользу китайских машин – главным образом, марки Changan (28,4% сделок).«В этом году на фоне восстановления авторынка мы ждем увеличения интереса к новым авто, поэтому фокусируемся на развитии инструментов для первичного рынка», - сказал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.