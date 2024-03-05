В Киржачском районе задержали двух жительниц Московской области с 10 килограммами наркотика.

Как сообщает прокуратура Владимирской области, жительницы подмосковья сговорились через мессенджер с неустановленным «куратором». Они взяли из тайного хранилища в СНТ «Радуга-2» 10 пакетов по килограмму смеси на основе мефедрона.Подельниц поймали в Киржачском районе, где те хотели сбыть товар. Против женщин заведено уголовное дело и взяли под стражу. Расследование в процессе и находится под контролем районной прокуратуры.