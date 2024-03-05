В марте 2024 года мобильный офис клиентской службы Отделения СФР по Владимирской области посетит 5 населённых пунктов 33-го региона.

В марте 2024 года мобильный офис клиентской службы Отделения СФР по Владимирской области посетит 5 населённых пунктов 33-го региона. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.Так, с 13 по 28 марта мобильный пункт побывает в деревне Крутцы Меленковского района, деревне Буторлино Вязниковского района, посёлке им. М. Горького Камешковского района, селе Иваново Ковровского района и посёлке Мезиновский Гусь-Хрустального района.В передвижном офисе жители владимирской глубинки смогут получить весь спектр услуг, который предоставляет клиентская служба СФР. Для оказания помощи гражданам в спецавтомобиле имеются все необходимые технические устройства. В частности, здесь есть компьютер, сканер и принтер, чтобы получать и использовать информацию из базы данных ведомства.«Сотрудник Социального фонда рассмотрит обращения, касающиеся назначения и выплаты пенсий и пособий, установления льгот, распоряжения средствами материнского капитала, получения различных мер социальной поддержки, в том числе «единого» пособия семьям с детьми и беременным женщинам», - говорится в сообщении пресс-службы Отделения СФР по Владимирской области.