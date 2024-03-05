На узкой дороге автомобили не могут разъехаться. Водитель сдает назад. Так выглядит дорога в микрорайоне Кусуново. В состав владимирского городского округа село вошло еще в 2006 году. Однако

На узкой дороге автомобили не могут разъехаться. Водитель сдает назад. Так выглядит дорога в микрорайоне Кусуново. В состав владимирского городского округа село вошло еще в 2006 году. Однако до сих пор здесь не появились даже тротуары. Перед нами улица Центральная. Пешеходы передвигаются по проезжей части. Татьяна Осокина, жительница мкр. Кусуново Вот так мы ходим. Это