В Муроме перед судом предстанет водитель из Ковровского района.

В Муроме перед судом предстанет водитель из Ковровского района. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, и оставлении места происшествия. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Инцидент случился 2 ноября прошлого года на улице Физкультурной села Ковардицы. Водитель управлял автомобилем ВАЗ, не учёл дорожные условия и попал на встречную полосу, где врезался в машину Dongfeng. Затем транспортное средство обвиняемого съехало в кювет и перевернулось. Во время аварии пассажир ВАЗа получил серьёзные травмы.«Испугавшись наступивших последствий, водитель вызвал для пострадавшего скорую помощь, после чего на попутном автомобиле уехал с места совершенного преступления», - отмечается в сообщении ведомства.В настоящий момент уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд.