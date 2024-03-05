Фестиваль пройдет в горах курорта с 13 по 16 марта.

В Сочи пройдет фестиваль горных курортов Евразии. Об этом рассказали в пресс-службе курорта "Роза Хутор".Фестиваль пройдет в горах курорта с 13 по 16 марта. В программе будут профессиональные дискуссии, культурные и образовательные мероприятия. В форуме примут участие около 150 гостей из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, России и Узбекистана.Эксперты обсудят вопросы отраслевой политики и регулирования, национальные особенности и общие вызовы, подходы к планированию и реализации проектов развития туристской инфраструктуры, аспекты организации партнерства природоохранного и туристского сообществ, опыт российской реформы законодательства о туризме на особо охраняемых природных территориях. Также запланированы вечер национальных кухонь стран Евразии, тематические мастер-классы и презентации курортов.Как ранее сообщали "Вести Сочи", в 2023 году российский, казахстанский, узбекский и азербайджанский горные курорты начали совместную работу. Цель Евразийского альянса горных курортов – продвижение всесезонного горного туризма, популяризация активного образа жизни, обмен информацией и опытом, повышение квалификации специалистов и разработка стандартов безопасности.