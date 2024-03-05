В посёлке Садовый Суздальского района отремонтировали Дом культуры.

В посёлке Садовый Суздальского района отремонтировали Дом культуры. Об этом рассказала регионального правительства.Работы проходили в рамках реализации национального проекта «Культура». Специалисты восстановили фойе здания, оборудовали гардероб и выставочные пространства, отремонтировали санузлы. Теперь в сельском ДК есть танцевальный и зрительный залы, гримёрная и костюмерная, кружковые комнаты и даже студия звукозаписи.Фишкой Дома культуры в Садовом стала кулинарная студия, которую можно использовать для организации праздников и мастер-классов.