В Вязниках организована проверка по факту обрушения крыши многоквартирного дома При надзорном...

В Вязниках организована проверка по факту обрушения крыши многоквартирного домаПри надзорном сопровождении Вязниковской межрайонной прокуратуры завершены работы по восстановлению частично обрушившейся кровли жилого домаПрокуратурой проведена проверка по факту обрушения крыши многоквартирного дома № 56 на улице Привокзальной в городе Вязники.Аварийная ситуация произошла 1 марта 2024 года. Обрушение кровли над вторым подъездом произошло на бетонное основание чердачного перекрытия. Причина — несвоевременная очистка наледи и снега.На место незамедлительно выехал заместитель межрайонного прокурора Алексей Петров.«Руководитель управляющей компании вызван в прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований)» - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Кроме того, руководителю было указано на необходимость принятия незамедлительных мер по проверке других кровель домов, находящихся в управлении его организации.Фото: пресс-служба региональной прокуратуры