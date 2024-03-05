В Вязниках из-за несвоевременной очистки снега и наледи обрушилась крыша многоквартирного дома № 56 по улице Привокзальной.

В Вязниках из-за несвоевременной очистки снега и наледи обрушилась крыша многоквартирного дома № 56 по улице Привокзальной. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Кровля рухнула на бетонное основание чердачного перекрытия. О пострадавших не сообщается.В адрес руководителя управляющей компании было внесено прокурорское представление. После этого на крыше МКД были проведены ремонтные работы.«Руководитель организации вызван в прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ», - говорится в сообщении регионального ведомства.