Пансионат для пожилых людей на 150 мест планируют построить в Юрьев-Польском на 150 мест. Начало строительства, судя по всему, намечено на этот год, поскольку в пресс-службе правительства о

Пансионат для пожилых людей на 150 мест планируют построить в Юрьев-Польском на 150 мест. Начало строительства, судя по всему, намечено на этот год, поскольку в пресс-службе правительства о проекте рассказали в рамках планов на 2024 год. Кроме того, стало известно, на что еще выделят средства. Так, например, планируется благоустроить 95 объектов на сумму более 606