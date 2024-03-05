Владимир впервые принял третий этап соревнований по дрифту на льду Экстремальные заезды прошли на...

Владимир впервые принял третий этап соревнований по дрифту на льдуЭкстремальные заезды прошли на катке стадиона "Лыбедь". Федор Лалакин расскажет.Не отклониться от заданной траектории, не вылететь за границы трассы и сделать все максимально красиво- в этом суть соревнований по дрифту на льду. При этом важно контролировать угол заноса, и сохранять скорость. Дарью "занесло в дрифт" еще в детстве. В этом заезде она единственная девушка-пилот.Дарья Герасимова, участница заезда:- С детства больше пошло, честно, даже не помню, как мне это понравилось, просто, как первый раз уже проехалась, поняла, что прикольно и, что не только мальчики этим могут заниматься. Перед тренировкой было волнительно, потому что не понятно, как машина будет себя вести на этой трассе, я ее только недавно собрала, а сейчас уже проехала, поняла, что нормально едет и поэтому спокойный такой настрой.На стадионе Лыбедь собрались гонщики из разных городов - Москвы, Ярославля, Владимира, Нижнего Новгорода. Всего где-то 35 участников.Артем Семенов, организатор соревнований:- Стараемся привлекать как можно больше ребят, тренировки проводим. На Досоафе был предыдущий этап, тоже как тренировочный. Сейчас более такой показательный. Есть ребята, которые до этого показали себя хорошо, они здесь. Сейчас они проходят квалификацию, потом у них начнутся парные заезды.Алексей СкуратОвский участвует в этом заезде вместе со своей командой, победителями прошлых этапов. Приехали из Переславля-Залесского. Говорят, чувство, которое испытываешь во время дрифта, сложно описать словамиАлексей Скуратовский, участник заезда:- Только есть трасса, руль и ты. То есть ты отключаешься от всего абсолютно. Начали выступать, кататься, и теперь мы не можем, у нас жигули головного мозга, дрифт нас захватил, поэтому мы без этого уже не можем спокойно жить. Ни одна зима уже на протяжении восьми лет без этого не проходит.Зрители и гости гонок также смогли прокатиться на дрифт такси и проехать трассу вместе с гонщиком, испытав небольшие перегрузки и небывалые ощущения.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир"