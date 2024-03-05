Владимирцам предлагают проголосовать за создание или обновление объектов благоустройства В...

Владимирцам предлагают проголосовать за создание или обновление объектов благоустройстваВ администрации города Владимира сообщают: горожане смогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который реализуется по решению Президента в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».С 15 по 17 марта каждый желающий может посетить пункт голосования и выбрать набережную, парк, сквер, площадь или другое общественное пространство, которое нужно создать или обновить. В этом году на голосование вынесено 10 объектов.Адреса пунктов размещены на сайтеФото: администрация города Владимира