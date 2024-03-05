Владимирцам предлагают проголосовать за создание или обновление объектов благоустройства
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Владимирцам предлагают проголосовать за создание или обновление объектов благоустройства
В администрации города Владимира сообщают: горожане смогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который реализуется по решению Президента в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
С 15 по 17 марта каждый желающий может посетить пункт голосования и выбрать набережную, парк, сквер, площадь или другое общественное пространство, которое нужно создать или обновить. В этом году на голосование вынесено 10 объектов.
Адреса пунктов размещены на сайте
Фото: администрация города Владимира