Об этом сообщили представители мэрии у себя в телеграм-канале.

Владимирцев просят убрать свои машины с нескольких улиц города. Об этом сообщили представители мэрии у себя в телеграм-канале.Работы будут проходить с 20:00 до 7:00 завтрашнего дня. Так, чтобы не мешать работе спецтранспорта при уборке снега, необходимо убрать автомобили со следующих улиц:Ул. Лакина, дом №1А (НИКТИД);Ул. Добросельская;Ул. Безыменского;Ул. Балакирева;Ул. Северная, от дома №24 до №2 Почаевского проезда;Ул. Северная, от ул. Усти-на-Лабе до ул. Почаевская и обратно;Ул. Б. Нижегородская, от дома №95В до ул. Мира;Ул. Мира, от ул. Б. Нижегородская до ул. Почаевская;Мкр. Веризино.