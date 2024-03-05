О работе муниципальных властей за 2023 год рассказал глава Владимира Дмитрий Наумов на расширенном заседании Горсовета. В его отчете было немало цифр, которые якобы должны создавать общую

О работе муниципальных властей за 2023 год рассказал глава Владимира Дмитрий Наумов на расширенном заседании Горсовета. В его отчете было немало цифр, которые якобы должны создавать общую картину впечатлений о «стремительно развивающейся областной столице». Как сообщил Наумов, в 2023 году было создано 900 новых рабочих мест. Уровень регистрируемой безработицы сегодня в городе составил 0,4%. Среди