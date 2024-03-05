Во вторник, 5 марта, глава Владимира Дмитрий Наумов провёл очередной приём граждан.

Во вторник, 5 марта, глава Владимира Дмитрий Наумов провёл очередной приём граждан. Об этом рассказала горадминистрации.На сей раз к градоначальнику обратились активисты одного из МКД на улице Студенческой. Они посетовали на свою управляющую компанию. Дмитрий Наумов пообещал во всём разобраться и поручил специалистам проверить полученную информацию.Кроме того, в этот же день к главе пришла Надежда Обловацкая, которая подготовила предложения по улучшению экологической обстановки во Владимире. «Дмитрий Наумов предложил посетительнице войти в состав попечительского Совета, который будет работать над концепцией озеленения города», - говорится в сообщении мэрии.