Голосование за объекты благоустройства для жителей Владимира начнется 15-17 марта. Владимирцам нужно будет прийти в пункт голосования и выбрать набережную, парк, сквер, площадь или другое

Голосование за объекты благоустройства для жителей Владимира начнется 15-17 марта. Владимирцам нужно будет прийти в пункт голосования и выбрать набережную, парк, сквер, площадь или другое общественное пространство, которое нужно создать или обновить, рассказали в пресс-службе мэрии города. В этом году «кандидатов» на благоустройство 10. Проголосовать за один из них можно в лицеях №14, №17, школах