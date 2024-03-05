Голосование за объекты благоустройства для жителей Владимира пройдет с 15-го по 17-е марта, в те же дни, в которые состоятся выборы Президента РФ. Владимирцам нужно будет прийти в пункт

Голосование за объекты благоустройства для жителей Владимира пройдет с 15-го по 17-е марта, в те же дни, в которые состоятся выборы Президента РФ. Владимирцам нужно будет прийти в пункт голосования и выбрать набережную, парк, сквер, площадь или другое общественное пространство, которое нужно создать или обновить, рассказали в пресс-службе мэрии города. В этом году «кандидатов» на