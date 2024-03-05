55-летнего владимирца поймали на продаже украденного велосипеда прохожим на улице в конце февраля. Полицейский, заподозривший неладное, попросил «торговца» показать документы на товар.

55-летнего владимирца поймали на продаже украденного велосипеда прохожим на улице в конце февраля. Полицейский, заподозривший неладное, попросил «торговца» показать документы на товар. Мужчина начал заметно нервничать и ответил, что бумаги потерял. Однако этот ответ правоохранителю показался не убедительным. В ходе проверки выяснилось, что велосипед владимирцу не принадлежит. Как сообщили в пресс-службе УМВД, несколькими днями ранее