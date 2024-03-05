Владимирские первокурсники ПИМУ побывали на экскурсии в ковровской городской больнице И провели...

Владимирские первокурсники ПИМУ побывали на экскурсии в ковровской городской больницеИ провели мастер-класс для школьников. Подробнее - Анастасия Сахарова.Вот они - настоящее и будущее владимирской медицины. Здесь все: школьники, которые хотят быть врачами, студенты ПИМУ и опытные врачи.Олег Белоусов, заместитель главного врача сосудистого центра центральной городской больницы г.Коврова:- У нас есть планы и стремления получить статус клинической больницы. Поэтому нам нужна свежая кровь, если можно так выразиться.- Получается у нас третья положительная группа крови. Кому не видно, ребят, подходите.А свежая кровь нужна и самому новоиспеченному владимирскому филиалу медвуза. Путь к сердцу школьников еще нужно найти.- Совершаем 30 компрессий, 5-6 сантиметров в глубину всем корпусом.Конечно, они здесь не случайно. Большинство - победители школьных и региональных олимпиад.Ульяна Князева, ученица школы №10 г.Коврова:- Сейчас я упорно занимаюсь биологией, химией и экологией. Мне очень нравятся эти науки. Благодаря этим наукам я смотрю на мир по-новому. Мало кто знает, как рождается бабочка. А это, на самом деле, очень интересно.В ПИМУ ждут именно таких любознательных школьников, которые сделают осознанный выбор.Валерия Листопад, студентка владимирского филиала ПИМУ:- У меня были проблемы с кожей, меня не могли вылечить. И я решила, что если у меня во Владимире нет этого врача, я сама буду этим врачом.- Мы работаем на всех сосудистых бассейнах: аорта сердца, головной мозг, нижние конечности.А самих студентов привлекают высокими технологиями. В регионе не хватает 900 врачей. Большинство работают на две больницы, на две ставки. А то и на два города.Николай Тимофеев, заместитель главного врача центральной городской больницы г.Коврова:- Я родился в Муроме, учился там, в Иваново. В итоге сюда переехали. Конечно, в советское время была система распределения. Кстати, очень хорошая система.Целевое обучение - то, что от этой системы сейчас осталось. В вузе сейчас сто целевиков. Полина Кирсанова, ординатор ПИМУ, после выпуска вернется сюда готовым хирургом. Пока девушка работает во владимирской областной больнице.Полина Кирсанова, ординатор владимирского филиала ПИМУ:- Поступают довольно -таки тяжелые пациенты с необычной клиникой. И самое тяжелое - провести первую операцию самой, без подсказок.Такие выездные экскурсии по больницам региона - еженедельно в графике студентов владимирского "меда". Уже сейчас они понимают: расслабляться будет некогда.Екатерина Маслова, студентка владимирского филиала ПИМУ:- Врач - это человек, который должен в первую очередь думать не о своем благополучии, а о благополучии людей, которым он помогает. И также хорошая фраза "Врач лечит не только делом, но и словом. Нужно уметь общаться и быть добрым человеком, как бы это банально ни звучало.Врачам доверяют самое дорогое - жизнь. И они несут ответственность за каждого, кого лечили.Анастасия Сахарова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"