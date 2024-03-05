В Сочи с 1 по 7 марта проходит Всемирный фестиваль молодежи. Его участниками стали 20 тысяч молодых и активных людей, в том числе из Владимира.

В Сочи с 1 по 7 марта проходит Всемирный фестиваль молодежи. Его участниками стали 20 тысяч молодых и активных людей, в том числе из Владимира. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получили подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и столько же из-за рубежа.Участники фестиваля оказались в мультимедийном пространстве «Россия — миру. Мир — России». Они не только узнают о достижениях российских ученых и важности их открытий для мировой цивилизации, но и знакомятся с вкладом иностранных первооткрывателей, писателей и разработчиков в российскую историю.На выставке представлены достижения в сфере космоса, науки, медицины, культуры, географии, экономики, образования, спорта, IT-технологий, медиа, экологии, политики и других областей. Экспозиция включает 48 интерактивных дисплеев — с их помощью гости Фестиваля знакомятся с выдающимися личностями мировой истории на шести языках, в том числе на русском, английском, китайском, французском, арабском и испанском. Центр выставки —мультимедийный куб, на трехметровых гранях которого каждую минуту будет обновляться видеоконтент об участниках ВФМ–2024, их достижениях и вкладе в науку и культуру.«Первый в мире самолет и вертолет, тепловой двигатель, АЭС, бензиновый двигатель, подводная лодка с электродвигателем, реактивный и сверхзвуковой пассажирские самолеты, первооткрыватели космоса, первая в мире пересадка легких и первая модель искусственного сердца — это все мы... И список можно продолжать бесконечно во всех областях, так как это лишь малая доля того, чем мир обязан именно нашей стране. Главная задача выставки «Россия — миру. Мир — России» — сформировать позитивный имидж России, показав гостям и участникам Фестиваля вклад нашей страны в мировую науку, медицину, географию, историю, культуру, а также вклад иностранцев в развитие России», — рассказал руководитель исторического парка «Россия — Моя история» Иван Есин.Выставка подготовлена Национальным фондом развития гуманитарного знания «Перспектива» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив при участии экспертов проекта «Россия — Моя история».