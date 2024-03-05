Наш земляк Антон Коновалов стал четырехкратным чемпионом России по самбо.

Наш земляк Антон Коновалов стал четырехкратным чемпионом России по самбо. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Соревнования в Брянске собрали свыше 700 атлетов из разных регионов страны. Несмотря на серьёзную конкуренцию, владимирский спортсмен победил в весовой категории 98 кг. Теперь Антон Коновалов сможет представлять Россию на чемпионате мира и Играх Дружбы.«Поздравляем нашего победителя и его тренера Александра Логвинова с отличным результатом! Гордимся», - говорится в сообщении регионального правительства.