Владимирское региональное отделение ЛДПР с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы...

Владимирское региональное отделение ЛДПР с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы Сергей ЛеоновРегиональный штаб ЛДПР по поручению кандидата в Президенты Леонида Слуцкого посетил депутат Государственной Думы Сергей Леонов.С руководством регионального отделения на рабочем совещании обсудили ход избирательной кампании.На повестке дня - проведение анкетирования населения области и соцопросов граждан для выявления проблем и формирования будущей программы регионального отделения партии.Сейчас собрано около 4 тысяч анкет. Работа в разных районах области продолжится. В дальнейшем собранная аналитика будет направлена руководству региона.Сергей Леонов, депутат Государственной думы Российской Федерации:- Уже сейчас часть проблем, которые озвучены, включены в программу нашего кандидата в президенты Леонида Слуцкого. Часть вопросов мы возьмем на контроль и уже по завершению избирательной кампании будем реализовывать на территории Владимирской области.