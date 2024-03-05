Владимирское региональное отделение ЛДПР с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы...
Владимирское региональное отделение ЛДПР с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы Сергей Леонов
Региональный штаб ЛДПР по поручению кандидата в Президенты Леонида Слуцкого посетил депутат Государственной Думы Сергей Леонов.
С руководством регионального отделения на рабочем совещании обсудили ход избирательной кампании.
На повестке дня - проведение анкетирования населения области и соцопросов граждан для выявления проблем и формирования будущей программы регионального отделения партии.
Сейчас собрано около 4 тысяч анкет. Работа в разных районах области продолжится. В дальнейшем собранная аналитика будет направлена руководству региона.
Сергей Леонов, депутат Государственной думы Российской Федерации:
- Уже сейчас часть проблем, которые озвучены, включены в программу нашего кандидата в президенты Леонида Слуцкого. Часть вопросов мы возьмем на контроль и уже по завершению избирательной кампании будем реализовывать на территории Владимирской области.