В 2023 году объем экспорта кондитерских изделий из 33-его региона в Китай увеличился в 2,3 раза, рассказали во владимирской таможне. 77% поставок – сладкое сухое печенье, которое, видимо,

В 2023 году объем экспорта кондитерских изделий из 33-его региона в Китай увеличился в 2,3 раза, рассказали во владимирской таможне. 77% поставок – сладкое сухое печенье, которое, видимо, пришлось азиатам по вкусу. Всего в прошлом году владимирские предприниматели экспортировали около 20 тысяч тонн кондитерских изделий на общую сумму 53,5 миллионов долларов. В основном сладкая продукция