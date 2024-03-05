Владимирская школа №26 вошла в федеральную программу капремонта учебных заведений. Подрядчика уже нашли. Контракт на78 миллионов рублей заключат в ближайшее время, рассказал депутат Алексей

Владимирская школа №26 вошла в федеральную программу капремонта учебных заведений. Подрядчика уже нашли. Контракт на78 миллионов рублей заключат в ближайшее время, рассказал депутат Алексей Говырин в соцсетях. Ремонт начнется в апреле и продлится до ноября. Пока работы не закончатся, школьники будут заниматься во Дворце творчества юных на улице Мира. Депутат пообещал взять ход ремонта на