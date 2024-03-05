Владимирская школа №26 вошла в федеральную программу капремонта учебных заведений. Подрядчика уже нашли. Контракт на78 миллионов рублей заключат в ближайшее время, рассказал депутат Алексей
<a href="https://33live.ru/novosti/05-03-2024-vladimirskuyu-shkolu-№26-otremontiruyut-za-78-millionov-rublej.html" target="_blank">Владимирскую школу №26 отремонтируют за 78 миллионов рублей</a> - Владимирская школа №26 вошла в федеральную программу капремонта учебных заведений. Подрядчика уже нашли. Контракт на78 миллионов рублей заключат в ближайшее время, рассказал депутат Алексей
[url=https://33live.ru/novosti/05-03-2024-vladimirskuyu-shkolu-№26-otremontiruyut-za-78-millionov-rublej.html]Владимирскую школу №26 отремонтируют за 78 миллионов рублей[/url] - Владимирская школа №26 вошла в федеральную программу капремонта учебных заведений. Подрядчика уже нашли. Контракт на78 миллионов рублей заключат в ближайшее время, рассказал депутат Алексей