Во Владимире может появиться кампус для студентов филиала ПИМУ Губернатор Владимирской области...

Во Владимире может появиться кампус для студентов филиала ПИМУГубернатор Владимирской области Александр Авдеев на заседании Владимирского горсовета обозначил необходимость построить университетский кампус для студентов регионального филиала ПИМУ.Кампус - это территория университета с внутренней инфраструктурой в виде научно-исследовательских площадок и жилых помещений для студентов. Также его часто называют «университетским городком» или студгородком.Перед властями региона стоит задача найти во Владимире место под строительство полноценного кампуса для студентов-медиков Приволжского исследовательского медицинского университета.Важно, чтобы такая локация была обустроена хорошей транспортной инфраструктурой. Помимо этого, должны быть общежития, лаборатории и спортивные сооружения.Глава региона сообщил, что это необходимо для того, чтобы студенты из других регионов смогли получать высшее образование во Владимире, особенно в филиале ПИМУ.Фото: ГТРК «Владимир»