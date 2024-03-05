Участковый из Владимира задержал 55-летнего ранее судимого горожанина, подозреваемого в краже велосипеда.

Участковый из Владимира задержал 55-летнего ранее судимого горожанина, подозреваемого в краже велосипеда. Об этом рассказала УМВД России по региону.На одной из городских улиц полицейский увидел мужчину, который приставал к людям и предлагал купить двухколёсный транспорт. Страж порядка попросил гражданина показать документы на велосипед. Подозреваемый не смог их предъявить и начал нервничать. Вскоре выяснилось, что вещь принадлежала не ему, а была похищена из кладовки знакомой женщины.В настоящий момент в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Велосипед будет возвращён хозяйке.