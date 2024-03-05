Во Владимирской области может появиться производство огнеупорных материалов Губернатор...

Во Владимирской области может появиться производство огнеупорных материаловГубернатор Владимирской области Александр Авдеев 1 марта совершил рабочую поездку в Киржач. На площадке технопарка «Русклимат ИКСЭл» состоялась встреча с делегацией китайского города Синьми, в состав которой вошли руководители территории и крупной компании «Чжэнчжоу Дунфан Анцай огнеупорная компания Лтд». Это предприятие посещал глава региона в ноябре 2023 года, в ходе своей поездки в КНР.Компания специализируется на исследованиях, разработке и производстве плавленых литых огнеупорных материалов. На производстве собирают стекловаренные печи, даже сверхбольших размеров.«Владимирской области выгодно наладить производство таких «огнеупоров» и у себя, поскольку наш регион производит 10-15% всего стекла в стране.», - сообщили в пресс-службе Правительства региона.Многие преимущества региона убедили китайских партнеров сделать шаг навстречу сотрудничеству: удобная логистика, наличие сырья, а также колледжа, который готовит кадры для отрасли.«Это позволило бы нашему стекольному кластеру выйти на новый уровень развития, расширить ассортимент продукции. Для инвестора открывается гарантированный рынок для реализации: он займёт нишу европейских поставщиков», – подчеркнул Александр Авдеев.В присутствии Губернатора директор АНО «Центр компетенций стекольной промышленности «Стеклоград» Марк Эдельманн и председатель совета директоров китайской компании «Чжэнчжоу Дунфан Анцай» Вэй Сяоминь подписали меморандум о сотрудничестве.Таким образом, стороны обсудят и проработают возможности строительства в регионе комплекса по производству огнеупорных изделий.«Надеемся начать сотрудничество. Мы были приятно удивлены тем, как развивается Владимирская земля и ваша экономика. Сформировали для вас список наших компаний, так же готовых к партнёрским отношениям», – сообщил заместитель мэра муниципального народного правительства города Синьми Цзяо Чэнджу.Фото: freepik.com