Передвижные комплексы фотовидеофиксации временно переместили. Сейчас такие камеры находятся на шести участках дорог Владимирской области, и будут стоять с 4-го по 10-е марта. Об этом сообщили

Передвижные комплексы фотовидеофиксации временно переместили. Сейчас такие камеры находятся на шести участках дорог Владимирской области, и будут стоять с 4-го по 10-е марта. Об этом сообщили в пресс-службе Владупрадора. Комплексы находятся на следующих адресах: – а/д М-7 «Волга» 113 км; – а/д М-7 «Волга» 245 км; – а/д М-7 «Волга» 294 км; – а/д Р-132