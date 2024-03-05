Во Владимирской области предприниматель обвиняется в незаконном обороте табачной продукции на сумму...

Во Владимирской области предприниматель обвиняется в незаконном обороте табачной продукции на сумму более 1,9 млн рублейВ феврале сотрудниками полиции по Вязниковскому району установлен и задокументирован факт хранения и реализации табачной продукции без маркировки, а также с марками акцизного сбора сомнительного происхождения и без документов.Как сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области, из четырех торговых точек, принадлежащих 28-летней предпринимателю, а также из арендованного ей подвального помещения, расположенных в городе Вязники, полицейские изъяли более 15 000 пачек сигарет неизвестного происхождения, общая стоимость которых превысила 1 900 000 рублей.В настоящее время в отношении женщины расследуется уголовное дело по статье «Приобретение и хранение в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ).Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.Фото: УМВД по Владимирской области