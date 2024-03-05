Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией во Владимирской области продолжает расти. За прошлую неделю, с 26 февраля по 3 марта, в больницы региона с ковидом обратились 98 человек (на 1

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией во Владимирской области продолжает расти. За прошлую неделю, с 26 февраля по 3 марта, в больницы региона с ковидом обратились 98 человек (на 1 больного больше, чем за предыдущую неделю). 98% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции, 2% – в форме пневмонии. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Кроме того,