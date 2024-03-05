За неделю показатель повысился на 1,4%

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, за неделю уровень заболеваемости повысился на 1,4 %. У 99 человек был обнаружен коронавирус.Среди циркулирующих штаммов наиболее распространенным является "омикрон" и его геноварианты. Зафиксировано наибольшее количество положительных тестов на территории Ковровского района, где вирус был подтвержден у 19 пациентов.В Гусь-Хрустальном районе зарегистрировано немного меньше случаев, где на больничный лист ушли 15 человек. В Александровском районе было отмечено 13 случаев заболевания, а во Владимире - 12.На территории Юрьев-Польского района заболело 10 человек, в Муромском районе - 6. Также было зафиксировано по 4 случая в Суздальском и Собинском районах, а также в Радужном.В Камешковском районе заболели 3 человека, а в Петушинском, Меленковском и Вязниковском районах - по 2. В Кольчугинском и Селивановском районах был отмечен только 1 случай заболевания.