Во Владимирской области запустили консультационные пункты налоговой службы В ГБУ «МФЦ Владимирской...

Во Владимирской области запустили консультационные пункты налоговой службыВ ГБУ «МФЦ Владимирской области» сообщили о запуске консультационных пунктов налоговой службы. Они развернутся в марте-апреле 2024 года на площадках филиалов ГБУ «МФЦ Владимирской области», расположенных в следующих городах: Гусь-Хрустальный, Юрьев-Польский, Киржач, Вязники, Меленки, Гороховец, Собинка, Судогда, Камешково, Петушки, Покров, Кольчугино, а также п. Красная Горбатка.Владимирцы смогут обратиться к сотрудникам налоговой службы по поводу ряда вопросов. Обратившихся в МФЦ проинформируют о том, кому необходимо представить декларацию о доходах, полученных в 2023 году, по форме 3-НДФЛ, дадут разъяснения по вопросам предоставления имущественных и социальных налоговых вычетов, о порядке заполнения и о способах представления налоговой декларации, окажут помощь в заполнении декларации в личном кабинете налогоплательщика.График работы консультационных пунктов налоговой службы:05.03.2024 - г. Гусь - Хрустальный, с 10.00 до 12.00;06.03.2024 - г. Юрьев-Польский, с 11.00 до 13.00;12.03.2024 - г. Красная Горбатка, с 11.00 до 13.00;14.03.2024 - г. Киржач, с 10.00 до 13.00; г. Меленки, с 11.00 до 13.00;19.03.2024 - г. Судогда, с 10.00 до 12.00;28.03.2024 - г. Кольчугино, с 10.00 до 13.00;02.04.2024 - г. Гороховец, с 11.00 до 13.00;06.04.2024 - г. Вязники, с 11.00 до 13.00;11.04.2024 - г. Собинка, с 10.00 до 12.00; г. Покров, с 10.00 до 13.00;18.04.2024 - г. Петушки, с 10.00 до 13.00;23.04.2024 - г. Камешково, с 11.00 до 13.00.