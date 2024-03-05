Вязниковский соловей: как на малой родине хранят наследие знаменитого поэта-песенника Алексея...

"Вязниковский соловей": как на малой родине хранят наследие знаменитого поэта-песенника Алексея Ивановича Фатьянова?Сегодня - День Рождения Алексея Фатьянова. "Вязниковскому соловью" исполнилось бы 105 лет. Как на малой родине гения душевной песни хранят его наследие? - в репортаже Марии Артес.Алексей Фатьянов. Это имя объединяет все поколения. Песни на его стихи знает вся страна. Многие звучат в известных фильмах. Имя Алексея Ивановича - гордость всей России, и конечно, его малой родины - Вязников.Вязниковцы считали своим долгом увековечить память поэта. В этом помогли работники культуры, историки, краеведы и ,особенно, его жена, Галина Николаевна. Так, на рубеже двух столетий, в родовом гнезде семьи Фатьяновых, и был открыт музей песни 20 века.Когда-то на этом самом месте, за этой печатной машинкой, добытой на фронте, и творил известный поэт. "Соловей" родом из Вязников.Ольга Мошина - хранитель Музея Песни 20 века:- Песня "В городском саду" была написана специально для жителей нашего города. Когда он приезжал, и была творческая встреча с населением нашего города. Он пообещал, что через год приедет с новой песней, посвященной тому месту, где он выступает. Это был городской сад. Так и появилась песня " В городском саду играет городской оркестр".На Фатьяновскую площадку ежегодно съезжаются порядка 5 тысяч человек со всей страны. В этом году фестиваль посвятят 105-летию поэта.Людмила Антонова - директор музея песни 20 века:- Это традицией стало. Именно на Фатьяновской площадке, рано или поздно, под какую-то мелодию или под чтение стихов обязательно идет дождь. И тогда площадка превращается в разноцветную, из-за обилия зонтов.Больше 100 лет назад в этом зале был установлен первый в Вязниках домашний кинотеатр. Сейчас - здесь одна из основных экспозиций "7 нот 20 века". Каждая нота - определенный период в культурном развитии города и области.Мария Артес:- А это - нота "фа". "Фа"шизму песни сказали нет. Алексей Фатьянов был участником ВОВ, прослужил рядовым солдатом. Был режиссером ансамбля краснознаменного Балтийского флота. За песенно-поэтическое творчество Алексей получил орден Красной звезды.Музей Фатьянова расположен на Пушкинской улице Вязников. И это особое единение. Алексей Иванович боготворил творчество великого русского поэта.А 2024 год - одновременно юбилейный и для Пушкина, и для Фатьянова.Мария Артес, Илья Хлудов "Вести - Владимир"