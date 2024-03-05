Премии за достигнутые в прошлом году результаты получили 114 спортсменов и 49 тренеров. Всего в прошлом году представители Владимирской области завоевали более 600 медалей. Вручение ежегодной

Премии за достигнутые в прошлом году результаты получили 114 спортсменов и 49 тренеров. Всего в прошлом году представители Владимирской области завоевали более 600 медалей. Вручение ежегодной премии Губернатора Владимирской области состоялось сегодня, 5 марта. В прошлом году 239 наших спортсменов участвовали в международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях, занимали призовые места и прославляли 33-регион. Среди запоминающихся