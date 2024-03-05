Сразу три крупных пожара вспыхнули в Муроме в один день. Среди жертв – не только люди.

Сразу три крупных пожара вспыхнули в Муроме в один день. Среди жертв – не только люди.Жертвы пламениПервый инцидент в Муроме произошёл 28 февраля в многоквартирном доме на ул. Щербакова. Огонь уничтожил имущество и отделку квартиры на площади 5 кв. м. Во время тушения сотрудники МЧС нашли тело мужчины – хозяина жилья 1971 г. р.Второй случай зафиксировали на улице Артёма, где пожар охватил 17 кв. м. Здесь погиб 62-летний пенсионер.Могли не проснутьсяЧП на ул. Артёма произошло ночью, когда большинство жителей девятиэтажки спали. Огонь вспыхнул на восьмом. Серьёзная опасность грозила лю­дям на последнем этаже: они просто могли не проснуться – задохнуться от дыма, который шёл наверх.– После поступившего сообщения диспетчер выслала на место четыре автоцистерны и автолестницу. Когда мы приехали, огонь уже вырывался из окна восьмого этажа и захлёстывал девятый. Первые подразделения пошли через подъезд. Пока одни со стволом и пожарным рукавом работали внутри горящего жилья, другие делали обход верхних квартир, – рассказал заместитель начальника службы пожаротушения Павел Назаров, который в ту ночь руководил ликвидацией ЧП.Эпицентр пожара оказался в спальне двухкомнатной квартиры. К сожалению, спасти хозяина уже было невозможно – его сильно обгоревшее тело нашли на кровати.Стечение обстоятельствКорреспондент «АиФ» побывал на месте происшествия. Обгоревшие окна без рам видно издалека. Владельцы квартиры на девятом этаже к этому времени уже полностью разобрали уничтоженные огнём конструкции балкона.В сгоревшем жилье несколько мужчин собирали остатки вещей – рабочих нанял сын погибшего Константина. Несмотря на то что «красный петух» бушевал лишь в одной комнате, пострадала практически вся квартира.Татьяна, живущая этажом выше, в ночь ЧП была дома вместе с супругом.– Около 2:30 муж проснулся оттого, что почувствовал запах дыма. Он сразу спустился на восьмой, к соседке, у которой был ключ от квартиры Константина: мужчина-инвалид перемещался с палочкой и на улицу не выходил, – пояснила собеседница.Когда сосед открыл дверь горевшей квартиры, пламя и клубы дыма сразу же вырвались в подъезд. От едкого дыма не спасал даже кусок ткани, которым мужчина прикрывал рот и нос. Пробраться наверх, к жене, было невозможно. К счастью, женщина сама смогла выбраться в безопасное место.Когда же со стихией справились и людям разрешили зайти в свои квартиры, Татьяну ожидал неприятный сюрприз – на полу она нашла бездыханное тело домашней любимицы Муси: кошка забралась под диван и, видимо, наглоталась дым. Вторая пушистая выжила благодаря тому, что запрыгнула на шкаф, где и просидела до прихода хозяев.Кстати, как рассказали соседи, к Константину в день пожара хотела вернуться его супруга, с которой они давно не жили вместе. Женщина уже перевезла всю мебель и вещи, но отложила переезд до следующего дня...По предварительной версии дознавателей, ЧП произошло из-за того, что мужчина, скорее всего, уснул с непотушенной сигаретой.Теперь людям предстоит восстанавливать жильё, а управляющей компании – красить и белить закоптившиеся стены подъезда.Борьба за производствоУже ближе к ночи в диспетчерскую поступил сигнал о том, что пламя бушует на производстве «Муром-мебель». Поскольку в помещении было много горючих веществ, огонь быстро охватил всё здание площадью 1200 кв. м.37 человек из личного состава боролись со стихией почти восемь часов. К счастью, никто не пострадал.Мнение экспертаПомощник руководителя СУ СКР по Владимирской области Евгения Горина:– Следователи осмотрели места происшествия, где произошли пожары, назначили комплекс судебных экспертиз, опросили людей. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.