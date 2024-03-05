Заключены под стражу женщины, пытавшиеся незаконно сбыть более 10 кг наркотиков в Киржаче В...

Заключены под стражу женщины, пытавшиеся незаконно сбыть более 10 кг наркотиков в КиржачеВ пресс-службе прокуратуры по Владимирской области сообщили об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двоим жительницам Подмосковья.В январе 2024 года фигурантки вступили в преступный сговор с неустановленным лицом, целью которого был незаконный сбыт наркотических средств на территории Киржачского района. В районе СНТ «Радуга-2» женщины забрали из тайника более 10 килограмм наркотика, расфасованного в 10 пакетов.Сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленниц. Следственным органом в Киржачский районный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Как итог, - прокурор в суде поддержал ходатайство следователя, суд согласился с представленными доводами. Расследование продолжается.Фото: freepik.com