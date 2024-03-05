Перед судом предстанет жительница Александрова 1987 года рождения.

Перед судом предстанет жительница Александрова 1987 года рождения. Даму обвиняют в мошенничестве при получении выплат, совершённом в крупном размере. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Правоохранители установили, что с 2018 по 2023 годы фигурантка предоставляла в органы соцзащиты поддельные сведения о доходах. Таким образом она смогла нелегально получить из бюджета около 338 тыс. рублей в качестве соцвыплат.В настоящий момент уголовное дело в отношении женщины передано в суд. Отмечается, что дама полностью возместила причинённый ущерб.