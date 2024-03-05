Житель Гусь-Хрустального получил строгий режим за нападение с ножом на знакомого В отношении...

Житель Гусь-Хрустального получил "строгий режим" за нападение с ножом на знакомогоВ отношении жителя города Гусь-Хрустальный вынесен обвинительный приговор.Суд установил, что 8 марта 2023 года осужденный и его знакомый распивали алкоголь. Позже между мужчинами произошёл конфликт из-за того, что гость отказывался вернуть их общему знакомому мобильный телефон.Рассердившись, хозяин дома взял нож и нанес приятелю удар в грудь и в левую руку. Пострадавший, пытаясь скрыться от нападавшего, выбежал на улицу, но злоумышленник нанес ещё удар рукой лицу.Потерпевший смог дойти до своего дома, но осужденный, твёрдо решивший вернуть телефон общему знакомому, пришёл к квартире жертвы, вышиб ногой дверь и проник внутрь.Соседи, услышав шум, вызвали полицию и скорую помощь, пострадавшему своевременно оказана необходимая медицинская помощь.Виновному назначено 4 года и 1 месяц колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com