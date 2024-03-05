Жительница Александрова обманом получила соцвыплаты на сумму 300 тысяч рублей В Александрове...

Жительница Александрова обманом получила соцвыплаты на сумму 300 тысяч рублейВ Александрове прокурором направлено в суд уголовное дело о незаконном получении мер социальной поддержки.37-летняя местная жительница, работая в одном из магазинов города, изготавливала справки о своих доходах, в которых указывала сильно «скромные» суммы заработной платы, несопоставимые с фактическими. При этом фигурантка проставляла в документах печать и подделывала подпись директора.Женщина ежегодно относила справки в ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Александровскому району». Далее ей предоставляли соцвыплату на приобретение школьной и спортивной формы для детей, обучающихся в школах, оплате жилого помещения, коммунальных услуг и прочее.В общей сумме обвиняемой удалось похитить более 300 тысяч рублей.«Заместителем Александровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы Александрова, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество при получении выплат).», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: freepik.com