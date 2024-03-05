37-летняя жительница Александрова получила 300 тысяч рублей на поддельных документах. Женщина, работая в одном из городских магазинов, делала справки о доходах, где принижала размер своей

37-летняя жительница Александрова получила 300 тысяч рублей на поддельных документах. Женщина, работая в одном из городских магазинов, делала справки о доходах, где принижала размер своей зарплаты. В справках она ставила печать организации и расписывалась от имени директора. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. Эти документы мошенница приносила в районный отдел соцзащиты населения, после чего ей