Перед судом предстанет безработный житель Меленковского района.

Перед судом предстанет безработный житель Меленковского района. Мужчину обвиняют в угрозе убийством и незаконном лишении человека свободы, совершённом с применением насилия, опасного для здоровья. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Преступления были совершены в декабре прошлого года. Правоохранители выяснили, что обвиняемый был пьян и в своей квартире поссорился с потерпевшим. Фигурант стал угрожать мужчине убийством, показывая кухонный нож и пневматический пистолет. После этого он запретил жертве уходить из жилища и 3 часа избивал. Кроме того, обвиняемый несколько раз выстрелил в ногу оппоненту.В настоящий момент уголовное дело в отношении жителя Меленковского района передано в суд.