По словам заявителя, на улице к нему подошли трое неизвестных и предложили приобрести старинные золотые монеты...

Оперативники уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совме стно с коллегами из ОМВД России по району Ховрино задержали приезжего по подозрению в продаже фальшивых монет.В ОМВД России по району Ховрино обратился 38-летний мужчина. По словам заявителя, на улице к нему подошли трое неизвестных и предложили приобрести старинные золотые монеты. Мужчина захотел проверить их подлинность, на что незнакомцы согласились. В ломбарде подтвердили подлинность представленной монеты, после чего заявитель с продавцами проследовал к нему домой на Зеленоградскую улицу. В подъезде дома мужчина получил 80 монет в обмен на 140 тысяч рублей. Как выяснилось позже, монеты оказались поддельными.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых. Им оказался 23-летний приезжий.Как выяснили полицейские, в ломбарде злоумышленники дали на оценку подлинную монету, имеющую ценность, а потерпевшему продали поддельные. Денежными средствами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению.Следствием ОМВД России по району Ховрино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицией проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного на территории округа и города Москвы.Сотрудники УВД по САО обращаются ко всем, кто пострадал от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону: (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29