Поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники следственных подразделений УМВД России по Владимирской области и территориальных органов на районном уровне.

5 апреля в УМВД России по Владимирской области прошло торжественное собрание, посвященное дню образования следственных подразделений в системе МВД России.Поздравить с профессиональным праздником действующих сотрудников и ветеранов службы собрались представители руководства регионального Управления и коллеги из разных подразделений.Со словами поздравлений к собравшимся обратился врио начальника УМВД России по Владимирской области полковник внутренней службы Игорь Хомяков. Он поблагодарил личный состав за службу, пожелал жизненной стойкости, энергии, крепкого здоровья и успехов в служебной деятельности.Сотрудникам, добившимся высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, были вручены ведомственными грамоты, благодарности и медали.Старший следователь ОМВД России по Камешковскому району майор юстиции Марина Жигарева служит в органах внутренних дел более 12 лет.- Ответственное отношение к работе, добросовестное исполнение обязанностей и способность общаться с разными людьми – пожалуй, главные качества, без которых хорошим следователем не стать, - говорит Марина Сергеевна.А ещё старший следователь уверена, что важное значение имеет любовь к выбранной профессии.- Когда работу выполняешь с удовольствием, то и результат получается отличным, - считает майор юстиции.Требовательна, но справедлива! Именно так говорят коллеги о полковнике юстиции в отставке Лидии Ивановне Крайновой, в свое время служившей в УВД города Коврова.Общий стаж службы Лидии Ивановны в органах внутренних дел превышает три десятка лет. Она занимала должности инспектора по учёту и оперуполномоченного уголовного розыска, была следователем и руководила следственным подразделением, всегда профессионально и грамотно организовывала подчиненных, лично возглавляла работу следственно-оперативных групп, принимала участие в выполнении следственных действий и добивалась необходимого рабочего взаимодействия с другими службами управления внутренних дел, прокуратурой и судом.16 ноября 1998 года Лидии Ивановне присвоено Почётное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».В отставку майор юстиции ушла в 2001 году, но в стороне от жизни Отдела не осталась. Являясь активным членом ветеранской организации, Лидия Ивановна в настоящее время проводит большую работу по решению социальных вопросов ветеранов МВД, проявляя к ним заботу и внимание.Подполковник юстиции Сергей Фиохин посвятил работе в следствии 17 лет. Сегодня он возглавляет следственное подразделение ОМВД России по Меленковскому району, среди подчиненных имеет почет и уважение как грамотный руководитель и первый помощник. Для него же самого главная поддержка на службе – подполковник юстиции Виктор Карпов, занимающий должность заместителя отделения.Виктор Иванович служит в ОВД уже 25 лет.- После армии последовал совету друга и решил, что стоит попробовать себя. И вот уже третий десяток пошел, как «пробую», - с улыбкой говорит подполковник юстиции. Дома их ждут любящие семьи, члены которых с пониманием относятся ко всем тяготам непростой службы и всегда готовы поддержать.Большая часть следственного отдела МО МВД России «Муромский» - представительницы прекрасного пола. Стаж службы многих уже перешагнул за рубеж в два десятилетия. В их числе и начальник следственного отдела подполковник юстиции Наталья Мохова.- Настоящий следователь должен быть самоотверженным, любить дело, которым занимается. Эта работа, требующая добросовестности, крайней степени внимательности, нельзя допускать ни малейшей ошибки, ведь от этого зависит качество расследования, - отмечает Наталья Александровна.В профессиональный праздник она желает коллегам легких служебных будней, всегда железной логики и силы разума, чтобы самые сложные тайны следствия становились явными в самый короткий период.Старший следователь следственного отдела ОМВД России по Петушинскому району майор юстиции Христина Иоаниди в профессии уже больше 15 лет.- В ходе расследования преступлений могут понадобиться самые разные знания - от правил дорожного движения до психологии, потому, если хочешь добиться успеха, важно уметь планировать свой день и находить в нем время для самостоятельного изучения методики расследований, изучению литературы на самые разные темы, - говорит майор юстиции.Сама же Христина умело совмещает плотный служебный график с домашними делами. Дома её всегда с нетерпением ждут муж и двое детей.В слаженном коллективе следственного отдела ОМВД России по Суздальскому району сегодня служат Кристина Савина, Евгений Карев, Мария Тупик. Возглавляет подразделение Сергей Быстров.- За первый квартал 2019 года окончены производством более 30 уголовных дела из сферы незаконного оборота наркотических веществ, причинения телесных повреждений, дорожно-транспортных происшествий и преступлений, посягающих на право собственности. В силу туристической притягательности Суздаля и прохождения через территорию района федеральных трасс, нашими следователями расследуется довольно большой процент уголовных дел, связанных с ДТП. Нагрузка не малая, но мы стараемся справляться, - отмечает начальник подразделения.Дело своё суздальские следователи знают хорошо, стремятся постоянно повышать мастерство и добиваться высоких показателей в работе. В свой профессиональный праздник они получают заслуженные поздравления!Майор юстиции Елена Сорокина служит в МО МВД России «Гусь-Хрустальный» более 15 лет. Сегодня она возглавляет отделение по расследованию преступлений в сфере экономики.- О карьере следователя я никогда не мечтала. Ещё ребенком посещала танцевальный кружок, увлекалась волейболом, хотела стать переводчиком. Но со временем приоритеты изменились, но я никогда не жалела, что выбрала именно эту профессию, - говорит Елена Анатольевна.Строгий руководитель на работе, дома Елена становится заботливой мамой и женой. Муж Сергей и дочь восьмиклассница Елизавета помогают ей в домашних делах, поддерживают настроение. Всей семьей Сорокины любят путешествовать, а летом Елена Анатольевна занимается выращиванием роз. Дочь мечтает пойти по стопам мамы, которая поддерживает её выбор.Начальник следственного отдела ОМВД России по Александровскому району подполковник юстиции Светлана Карташова весь свой служебный путь посвятила работе следователя. Светлану Витальевну характеризуют как строгого, но понимающего руководителя, который всегда найдет время для помощи подчиненным, подскажет советом и направит в нужном направлении.Служба подарила полковнику юстиции не только любимое дело, но и будущего мужа – именно на работе она познакомилась со своим супругом. Более 20-и лет они вместе, воспитывают двух дочерей.Несмотря на непростые рабочие будни и суточные дежурства, супруги Карташовы стараются как можно больше времени уделять семье, в которой черпают силы для каждого нового дня.Следователь ОМВД России по Юрьев-Польскому району Елена Шуханкова служит в органах следствия более 10 лет. Её специализация – неочевидные преступления и дела общеуголовной направленности.- Мой стаж службы сравнительно небольшой, но и этого времени хватило, чтобы понять: для следователя крайне важно постоянно повышать свой профессиональный уровень, расширять кругозор, постоянно следить за изменениями в законодательстве и всегда четко понимать, что от каждого твоего решения зависит человеческая судьба. Нельзя давать себе право на ошибку, - уверена Елена Юрьевна.Следственный отдел ОМВД России по Судогодскому району нельзя назвать самым многочисленным в регионе. Но сотрудники, которые здесь служат, ежедневно с честью выполняют свои обязанности, являясь большой силой, противостоящей преступности в районе.Следователи Полякова Светлана, Овчинникова Оксана, Небело Наталья, Тимофеева Светлана, Мелентьева Екатерина, Сатарова Элита, Антон Лапин и Олег Стародубцев делают все возможное для того, чтобы самое запутанное преступление было раскрыто в кротчайшие сроки. Все они отмечают, что добиваться высоких результатов им помогает поддержка и помощь начальника следственного подразделения Романа Дударева.Следователи ОМВД России по Судогодскому району желают коллегам успехов и удачи на службе!