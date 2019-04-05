По всей видимости, комик Владимир Зеленский совершил непростительную ошибку. Победитель первого тура президентских выборов на Украине – 2019 унизил занявшую третье место Юлию Тимошенко предложением побыть арбитром на его дебатах с Порошенко. Резкий ответ от бывшего премьера не заставил себя долго ждать.
По всей видимости, комик Владимир Зеленский совершил непростительную ошибку. Победитель первого тура президентских выборов на Украине – 2019 унизил занявшую третье место Юлию Тимошенко предложением побыть арбитром на его дебатах с Порошенко. Резкий ответ от бывшего премьера не заставил себя долго ждать.
Предложение Зеленского Тимошенко не оценила. Бывший
премьер-министр намерена отказаться от "чести" быть секундантом между
двумя политиками – лидерами избирательной гонки.
В окружении бывшего премьер-министра упрекнули Зеленского в
хамском поведении. "Откажет, и из вредности сделает это в последний
момент, чтобы потянуть напряжение”, – сообщает украинское интернет-издание
"Страна" со ссылкой на источник, близкий к Тимошенко.
О Тимошенко в качестве ведущей дебатов Зеленский заявил
после того, как бросил вызов своему главному оппоненту – президенту Петру
Порошенко. Комик позвал главу государства на дебаты на стадионе в Киеве, лидер
Незалежной согласился.
В беспристрастности Тимошенко не сомневается,
потому как "оранжевая принцесса" не поддержала ни одного из
участников второго тура выборов. Тимошенко заняла третье место и отказалась
оспаривать итоги голосования.
Идея сделать "оранжевую принцессу" секундантом
крайне не понравилась Петру Порошенко. Дебаты – не шоу, подчеркнул президент.
Предложение Зеленского он назвал проявлением неуважения к Тимошенко и напомнил,
что за нее проголосовали более 2,5 миллиона человек.
Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21
апреля. За два дня до голосования и Петр Порошенко проведут
дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве, вмещающем около 100 тысяч
человек. Вход обещают сделать бесплатным.