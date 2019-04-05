По всей видимости, комик Владимир Зеленский совершил непростительную ошибку. Победитель первого тура президентских выборов на Украине – 2019 унизил занявшую третье место Юлию Тимошенко предложением побыть арбитром на его дебатах с Порошенко. Резкий ответ от бывшего премьера не заставил себя долго ждать.

По всей видимости, комик Владимир Зеленский совершил непростительную ошибку. Победитель первого тура президентских выборов на Украине – 2019 унизил занявшую третье место Юлию Тимошенко предложением побыть арбитром на его дебатах с Порошенко. Резкий ответ от бывшего премьера не заставил себя долго ждать.Предложение Зеленского Тимошенко не оценила. Бывшийпремьер-министр намерена отказаться от "чести" быть секундантом междудвумя политиками – лидерами избирательной гонки.В окружении бывшего премьер-министра упрекнули Зеленского вхамском поведении. "Откажет, и из вредности сделает это в последниймомент, чтобы потянуть напряжение”, – сообщает украинское интернет-издание"Страна" со ссылкой на источник, близкий к Тимошенко.О Тимошенко в качестве ведущей дебатов Зеленский заявилпосле того, как бросил вызов своему главному оппоненту – президенту ПетруПорошенко. Комик позвал главу государства на дебаты на стадионе в Киеве, лидерНезалежной согласился.В беспристрастности Тимошенко не сомневается,потому как "оранжевая принцесса" не поддержала ни одного изучастников второго тура выборов. Тимошенко заняла третье место и отказаласьоспаривать итоги голосования.Идея сделать "оранжевую принцессу" секундантомкрайне не понравилась Петру Порошенко. Дебаты – не шоу, подчеркнул президент.Предложение Зеленского он назвал проявлением неуважения к Тимошенко и напомнил,что за нее проголосовали более 2,5 миллиона человек.Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21апреля. За два дня до голосования и Петр Порошенко проведутдебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве, вмещающем около 100 тысяччеловек. Вход обещают сделать бесплатным.