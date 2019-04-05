Спортсмен решил сосредоточится на тренировках

Спортсмен решил сосредоточится на тренировкахИзвестный биатлонист Алексей Слепов решил покинуть из ЗакСобрание Владимирской области. В депутатском корпусе он пробыл с сентября прошлого года, получив мандат благодаря третьему месту в партийном списке «Единой России».«Политиков в области много, а спортсменов — мало», — объяснил своё решение нашим коллегам из «» Алексей Слепов.В ЗакСобрании подтвердили уход биатлонисты, но надеются на сотрудничество со спортсменом в рамках общественной деятельности. Алексей Слепов станет помощником члена Совета Федерации Ольги Хохловой.