Елена Корикова неожиданно разоткровенничалась. Звезда сериала Бедная Настя рассказала о неком мужчине, который, будучи оставленным, пригрозил уничтожить ее и сделал это.

Елена Корикова неожиданно разоткровенничалась. Звезда сериала "Бедная Настя" рассказала о неком мужчине, который, будучи оставленным, пригрозил уничтожить ее и сделал это.Все началось с того, что Елене Кориковой написала поклонница, которая, посмотрев старое интервью артистки, сделала вывод, что многие ее недооценивают, видя только красоту. А между тем, по мнению проницательной поклонницы, Елена производит впечатление умного, глубокого и честного человека. Артистке посоветовали найти "думающего" режиссера, который смог бы раскрыть ее талант, а не только сыграть на красоте.Послание так тронуло Елену Корикову, что она написала пространный пост на своей страничке в Instagram. Она объяснила, почему так мало ей ролей достается. "Когда-то, один брошенный мною мужчина пообещал, что всю свою жизнь положит на уничтожение меня. И как актрисы и как женщины. Тогда я не придала значения его словам и много лет жила в гармонии и счастье с другим, но Хорошим человеком (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – начала свой рассказ Елена Корикова.По ее словам, то интервью, о котором говорила поклонница, было одним из последних, где о своей жизни рассказывала она сама. Потом за нее это стали делать другие. "Я долго не понимала за что на меня ополчилась пресса, ведь я всегда была так искренна с ними. Пока один журналист не признался по секрету, что это – Заказ. Сказал чей. И что будет это теперь регулярно, по графику,т.к. Уплачено вперед (его слова)", – сообщила звезда сериала "Бедная Настя".Как поведала актриса, с тех пор ее жизнь поделилась на две. "В одной я оставалась собой, другая же – понеслась по его четко прописанному сценарию. Азарт с каждой статьей возрастал, главное ‘"Ее"’ растоптать", – с сожалением отметила артистка.Однако верит в то, что все будет хорошо. Она не падает духом. "Я Никого не виню. Я даже благодарна за эти испытания. Они закалили меня. Сделали сильнее духом. Еще больше укрепили веру. Так что, спасибо Богу за все! Время все и всех расставит по своим местам, ибо сказано’’Бойся слез обиженного тобой человека. Ведь он будет просить о помощи и я помогу!" – завершила свой пост .