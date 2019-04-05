Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище. Все
необходимые разрешения оформлены.
Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище. Все
необходимые разрешения оформлены.
Известный режиссер найдет последнее
пристанище по соседству с могилами своих друзей и коллег – Олега Табакова и Станислава Говорухина. Об
этом просила вдова народного артиста, и московские власти ей не отказали.
"Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище, все
необходимые разрешения для этого оформлены. Участок уже выделен", – заявили
в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
Проститься с Георгием Данелией можно будет 9 апреля в
столичном Доме кино, где состоится траурная церемония. Режиссер, сценарист и
народный артист РСФСР и СССР ушел из жизни в возрасте 88 лет. В больнице, куда
Данелию госпитализировали в феврале из-за воспаления легких, у него
остановилось сердце, напоминает .
родился в 1930 году в Тбилиси. С семьей переехал
в Москву, учился в Московском архитектурном институте, затем окончил Высшие
режиссерские курсы при мастерской Михаила Калатозова, напоминает .
С 1959 года работал на "Мосфильме". Зрители любят
его фильмы "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино",
"Кин-дза-дза": эти ленты стали классикой и разошлись на цитаты. Награжден
орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, "Знаком
почета", отмечен наградами кинофестивалей, лауреат премий "Золотой Орел"
и "Ника".