Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище. Все необходимые разрешения оформлены.

Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище. Всенеобходимые разрешения оформлены.Известный режиссер найдет последнеепристанище по соседству с могилами своих друзей и коллег – Олега Табакова и Станислава Говорухина. Обэтом просила вдова народного артиста, и московские власти ей не отказали."Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище, всенеобходимые разрешения для этого оформлены. Участок уже выделен", – заявилив пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.Проститься с Георгием Данелией можно будет 9 апреля встоличном Доме кино, где состоится траурная церемония. Режиссер, сценарист инародный артист РСФСР и СССР ушел из жизни в возрасте 88 лет. В больнице, кудаДанелию госпитализировали в феврале из-за воспаления легких, у негоостановилось сердце, напоминает .родился в 1930 году в Тбилиси. С семьей переехалв Москву, учился в Московском архитектурном институте, затем окончил Высшиережиссерские курсы при мастерской Михаила Калатозова, напоминает .С 1959 года работал на "Мосфильме". Зрители любятего фильмы "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино","Кин-дза-дза": эти ленты стали классикой и разошлись на цитаты. Награжденорденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, "Знакомпочета", отмечен наградами кинофестивалей, лауреат премий "Золотой Орел"и "Ника".