49-летний мужчина стал жертвой собственной похоти. В результате сексуальных игрищ с любовницей он оказался на больничной койке.

49-летний мужчина стал жертвойсобственной похоти. В результате сексуальных игрищ с любовницей он оказался набольничной койке.Женатыйжитель столицы купил вторую квартиру, где делал ремонт. Вечером 4 апрелясемьянин привел в нее случайную знакомую. После распития алкоголя дамапредложила мужчине испытать новые ощущения.Послесогласия москвича женщина соорудила 30-сантиметровый фаллоимитатор изутеплителя и презерватива. В пылу страсти любовница случайно упустила из рукприспособление, и секс-игрушка полностью погрузилась в задний проход мужчины,передает "Московский комсомолец".Попыткисамостоятельно извлечь предмет из организма ни к чему не привели. Тогдагоре-ловелас обратился за помощью к медикам. Его доставили в больницу, где хотелипрооперировать, но пациент испугался и поспешил за помощью в другоемедучреждение. Там врачам все же удалось помочь москвичу без хирургическоговмешательства.Отметим,что подобные случаи во врачебной практике не редкость. Причем, медики находятсамые странные предметы в телах пациентов.Какписали "Дни.ру", в августе прошлого года жертвой секс-утех стал известный писатель, автор нескольких книг о войне. Онразвлекался с девушкой легкого поведения.В итоге дама надругалась над ним, использовав пуль от телевизора.