49-летний мужчина стал жертвой
собственной похоти. В результате сексуальных игрищ с любовницей он оказался на
больничной койке.
49-летний мужчина стал жертвой
собственной похоти. В результате сексуальных игрищ с любовницей он оказался на
больничной койке.
Женатый
житель столицы купил вторую квартиру, где делал ремонт. Вечером 4 апреля
семьянин привел в нее случайную знакомую. После распития алкоголя дама
предложила мужчине испытать новые ощущения.
После
согласия москвича женщина соорудила 30-сантиметровый фаллоимитатор из
утеплителя и презерватива. В пылу страсти любовница случайно упустила из рук
приспособление, и секс-игрушка полностью погрузилась в задний проход мужчины,
передает "Московский комсомолец".
Попытки
самостоятельно извлечь предмет из организма ни к чему не привели. Тогда
горе-ловелас обратился за помощью к медикам. Его доставили в больницу, где хотели
прооперировать, но пациент испугался и поспешил за помощью в другое
медучреждение. Там врачам все же удалось помочь москвичу без хирургического
вмешательства.
Отметим,
что подобные случаи во врачебной практике не редкость. Причем, медики находят
самые странные предметы в телах пациентов.
Как
писали "Дни.ру", в августе прошлого года жертвой секс-утех стал известный писатель, автор нескольких книг о войне. Он
развлекался с девушкой легкого поведения.
В итоге дама надругалась над ним, использовав пуль от телевизора.